10 إجراءات لتوفير احتياجات المواطنين بالجيزة من السلع في عيد الأضحى

اتخذت محافظة الجيزة، 10إجراءات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع واللحوم والمواد البترولية خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك، وهي كالتالي:

حملات مكثفة للرقابة على الأسعار

- تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق.

- شن الحملات المشتركة مع مديريات الصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك لمنع محاولات الغش التجارى أو احتكار للسلع والإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين.

- زيادة المعروض من السلع التى تهم المواطنين خلال أيام العيد وتشديد إجراءات ضبط ومنع تداول الألعاب النارية حرصاً على سلامتهم.

توافر السلع وزيادة المعروضات

- التأكد من توافر كل السلع وزيادة المعروضات داخل المجمعات الاستهلاكية والبالغ عدددها 61 مجمعا استهلاكيا ومنفذا ثابتا على مستوى المحافظة، إلى جانب 66 سيارة متنقلة تابعة للشركات المعتمدة، بالإضافة 1855 تاجرا تموينيا و566 منفذا تابعا لمشروع جمعيتى، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

- ضخ كميات إضافية من إسطوانات البوتاجاز من خلال الــ 208 مستودعات المنتشرة بقطاعات المحافظة.

- زيادة المعروض من المنتجات البترولية بمحطات خدمة وتموين السيارات من خلال 269 محطة بالمحافظة.

خطة لفرض الرقابة على الأسواق

- إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين وإعداد خطة لفرض الرقابة على الأسواق.

- تشكيل 20 لجنة لمتابعة حركة توريد الأقماح بالشون والمطاحن والتأكد من إنتاج دقيق عالى الجودة، والمرور على المخابز والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات.

- تمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للاستهلاك وصرف البدالين التموينيين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للاسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة.

- فحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.

الإبلاغ عن أى حالات غش أو تلاعب

وطالبت محافظة الجيزة المواطنين بالاكتفاء بشراء ما يكفى حاجتهم من سلع دون تخزين أى منها، نظراً لتوافر مختلف السلع بكميات مناسبة بالأسواق والتعامل مع التجار ومحلات اللحوم المذبوحة بالمجازر الحكومية والمعلنة عن الأسعار، والإبلاغ عن أى حالات غش أو تلاعب عن طريق أرقام طوارئ ( 114، 37618652 ) لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً.