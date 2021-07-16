بالاسماء..إصابة 8 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بسوهاج

أصيب 8 أشخاص اليوم في انقلاب «ميكروباص»، بقرية بني هلال دائرة مركز المراغة شمال سوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى المراغة المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغا بإنقلاب سيارة «ميكروباص»، علي طريق قرية بتي هلال دائر المركز، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة إصابة كل من «محمد أبوالوفاء همام، 18سنه بجرح قطعي بالقدم اليسرى، رجب خلف اللة حسين، 36 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى، فرغل ناجح محمود، 42 سنة باشتباه نزيف داخل البطن وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، عماد عبدالفتاح السيد، 37 سنة»، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من «أحمد رفعت محمود 48 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد جابر أحمد 48 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أشرف قدري أبوشوشة 40 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، سليمان الضبع على 34 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم»، تم نقل المصابين لمستشفى المراغة المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.