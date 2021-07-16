السيسي يتفقد مشروعات شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي.

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أجرى جولة تفقدية صباح اليوم الجمعة، شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري بطريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» بطول 160 كم ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي حتى مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول 130 کم، ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه.

وقد وجه الرئيس بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة، مثل مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي ومدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة ومطار العلمين ورأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.