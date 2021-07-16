أحمد فهمي يطير إلى المغرب لمؤازرة الأهلي في نهائي أفريقيا

غادر النجم أحمد فهمي القاهرة، فجر اليوم الجمعة، متجهاً إلى المغرب، لمؤازرة النادي الأهلي في مباراته أمام فريق كايزرتشيفز الجنوب أفريقي، المقرر إقامتها، غداً السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّه اعتاد تشجيع الأهلي في أي مكان يتواجد فيه، إذ يتمنى اقتناص المارد الأحمر للقب الأميرة العاشرة في مباراته أمام بطل جنوب أفريقيا، حيث من المقرر عودته إلى القاهرة، الإثنين المقبل، بحسب قوله، لمتابعة ردود الفعل إزاء فيلمه الجديد «العارف»، الذي انطلق طرحه بدور العرض السينمائي، أمس الأول الأربعاء.

وأعرب فهمي، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن شخصية «راضي» بفيلمه الجديد «العارف»، حيث توجه بالشكر للمخرج أحمد علاء على اختياره لهذه الشخصية التي لم يقدم مثلها قط في سابق أعماله السينمائية.

العرض الخاص لفيلم العارف

وحضر أحمد فهمي العرض الخاص للفيلم الذي أقيم، مساء الثلاثاء الماضي، داخل مجمع سينمات أحد المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، وحضره كل من أحمد عز، كارمن بصيبص، مصطفي خاطر، ركين سعد، السيناريست محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء.

ويجسّد فهمي شخصية «راضي» في الفيلم، الذي يدخل في صدام مع «يونس»، بحكم رغبة الأخير في إلقاء القبض عليه، وتتوالي الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.

مسلسل «السفاح»

وفي سياق مختلف، يجري أحمد فهمي تحضيرات مكثفة لمسلسله الجديد «السفاح» المقرر انطلاق تصويره نهاية الشهر المقبل، ويجسد فيه قصة حياة قذافي عبدالعاطي المعروف إعلامياً باسم «سفاح الجيزة»، إذ ينتمي مسلسله لنوعية مسلسلات الـ 8 حلقات، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.