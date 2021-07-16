ضحية طبيب الأسنان المتحرش يكشف تفاصيل تصوير فيديوهات الشذوذ

عادت واقعة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال للسيطرة على محركات البحث «جوجل» مرة أخرى بعدما قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة طبيب الأسنان بالحبس لمدة 17 عاما عن جميع التهم التي وجهت إليه، الأمر الذي لقي تفاعلا كبيرا بين المواطنين لتعديه على العادات والقيم الموروثة داخل المجتمع المصري والتي تتنافى مع جميع الأديان السماوية على حسب ما وصفوه.

ضحية طبيب الأسنان المتحرش يكشف مفاجاة

من جانبه، كشف الشاب «أ.س» الضحية الرئيسية لطبيب الأسنان المتحرش، أنه هو من سلَّم الفيديوهات التي تُثبت ممارسة الطبيب للشذوذ داخل عيادته وذلك انتقاما منه على ما فعله به من إجباره على ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل العيادة وذلك على حسب وصفه.

رفض عرض مقابل 5 ملايين جنيه للتنازل

وأضاف «أ.س»، أن أحد ضحايا الطبيب كان رجل أعمال داخل القاهرة إلا أنه لم يظهر للإعلام إلى الآن، بالإضافة للفنانين عباس أبو الحسن وتميم يونس، كما أنه تلقى عرضا مقابل 5 ملايين جنيه للتنازل عن القضية إلا أنه رفض ذلك لأن الطبيب دمَّر حياته الخاصة خلال السنوات الماضية وقام بابتزازه لمدة 9 سنوات وذلك على حسب قوله.

وتابع: «أنا الوحيد اللي قدرت أسجل فيديوهات تثبت ممارسة الطبيب للشذوذ لأن كان بيهددني دايما بكشف أمري لأسرتي، وحاولت أتواصل مع الفنان عباس أبو الحسن بعد ما أعلن عن الموضوع وكان مش مصدقني، لحد مابعتله مقطع فيديو مسجل بيني وبين الطبيب، وقابلني مع المحامي سلمنا الفيديوهات للنيابة».

وعدني ألعب في الدوري

وأوضح أنه كان يحب لعب كرة القدم للغاية، وكان يلعب في إحدى الفرق بالدرجة الثالثة، الأمر الذي كان سببا في محاولة استغلال الطبيب له: «قالي هخليك تلعب في أكبر الأندية في مصر بس شرط العلاقة تستمر بينا إلا أنني كنت رافض لهذا الأمر تماما».