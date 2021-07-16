عاجل.. الأزهر يوضح حقيقة إلغاء امتحان الحديث غدا بسبب إجازة عيد الأضحى

أكّد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية لمادة الحديث للقسم العلمي، في موعدها غدًا السبت، كما هو مخطط سلفًا.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنَّ قرار بدء إجازة العيد من السبت المقبل لا ينطبق على الامتحانات، وقد نص على استمرار أعمال الامتحانات وَفقًا للمواعيد المقررة، مهيبًا بالمعلمين والطلاب ضرورة الالتزام بالحضور والإجراءات الاحترازية والتعليمات المتبعة في الامتحانات.

قطاع المعاهد ينتهي من تطعيم العاملين بالامتحانات

وكان قطاع المعاهد قد انتهى من تطعيم كل العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، وكذلك تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

امتحانات الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أنَّ تنتهي امتحانات الثانوية الأزهرية، يوم 1 أغسطس ،على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، منهم 63 ألفًا و765 طلاب، 49 ألفا و708 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفًا 754 طالبًا وطالبة مقسمين 42 ألفًا 730 طالبًا، 32 ألفًا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 38 ألفًا 719 طالبًا وطالبة، مقسمين 21 ألفًا و35 طالبًا، و17 ألفًا 784 طالبة.