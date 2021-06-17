أول ظهور لـ مها أحمد عقب أزمتها مع «السقا» و«كرارة» (فيديو)

شهد حفل زفاف ابن الفنان مصطفى قمر، الظهور الاجتماعي الأول للفنانة مها أحمد، وزوجها مجدي كامل، عقب أزمتها مع الفنانين أمير كرارة، وأحمد السقا.

ونشرت مها أحمد، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو يجمعها بزوجها مجدي كامل في حفل الزفاف، وعلقت عليه: «مبروك إياد مصطفى قمر».

خلاف مها أحمد مع «كرارة» و«السقا»

وفاجأت الفنانة مها أحمد، جمهورها والوسط الفني، بهجومها على الفنانين أحمد السقا، وأمير كرارة، بمنشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، قائلة: «عوضي على الله، دي الجملة اللي دايما بقولها لما أتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسة ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا».

رد السقا وكرارة

ليحتوي الثنائي أحمد السقا وأمير كرارة الموقف، حيث كتب كرارة عبر «فيسبوك»: «مها أحمد أختنا.. ومجدي كامل أخونا وحبيبنا.. وفنانين مصر دايما في ضهر بعض».

بينما قال السقا عبر «فيسبوك»: «العشرة بتحكم الواحد، والعيش والملح عقد، وعفا الله عما سلف يا أختي العزيزة (مها)».