عاجل.. الحكومة تحظر تصدير الأكسجين الطبي إلا بموافقة كتابية

حظرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصدير الأكسجين الطبي لخارج البلاد، إلا بناء على موافقة كتابية لمدة عام.

يأتي ذلك بناء على طلب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والتي أرسلت لها خطاباً أول أمس الأربعاء بشأن طلب وقف تصدير الأكسجين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة الصحة والسكان.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرارها، والذي حمل رقم 321 لسنة 2021، بشأن حظر تصدير الأكسجين إلا بناء على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان، ووزيرة التجارة والصناعة.

ومن المُقرر أن يسري القرار حتى يوم 15 يوليو 2022.