بوابة التعليم الفني 2021.. خدمات ووظائف ونتائج امتحانات وتدريبات

تقدم بوابة التعليم الفني 2021، خدمات متعددة للطلاب وخريجي التعليم الفني على مستوى المحافظات، كما أنها تتيح نتائج الدبلومات الفنية 2021 بجميع المحافظات، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط فور ظهورها، كما تقدم الوظائف المتوفرة لدى الشركات لإتاحة الفرصة لخريجي الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها للالتحاق بالوظائف المختلفة، كما تقدم البوابة أيضا مشروع تطوير التعليم الفني باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن خدماتها فضلا عن دليل الشركات ومراكز التدريب على مستوى المحافظات.

وتستعرض« الوطن»، كل ما تريد معرفته عن بوابة التعليم الفني 2021، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم.

بوابة التعليم الفني 2021.. نتائج الامتحانات

وتقدم بوابة التعليم الفني 2021، نتائج امتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها، من هنـــــــــــــا، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بجميع المحافظات، فور ظهورها، خلال الشهر الجاري، حيث سيجري إعلان أسماء الأوائل بكافة المحافظات ثم إعلان النتيجة وإتاحتها على رابط البوابة بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني.

بوابة التعليم الفني 2021.. وظائف بالشركات

وتتيح بوابة التعليم الفني 2021، الوظائف المتوفرة في الشركات المختلفة، والتي تقبل الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها وأقسامها، كما أنها تتيح دليل الشركات المختلفة التي توفر وظائف لخريجي الدبلومات الفنية، كما تتيح للخريجين والطلاب أماكن مراكز التدريب المختلفة.

بوابة التعليم الفني 2021.. دليل المدارس بالمحافظات

كما تتيح بوابة التعليم الفني 2021، دليل المدارس الفنية بمختلف أنواعها في المحافظات وذلك تسهيلا على الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الفني أو التعليم المزدوج ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالدبلومات الفنية الاستعلام عن دليل المدارس بجميع المحافظات من هنـــــــــــا، وذلك لمعرفة أنواعها وأقسامها قبل الالتحاق بها، كما تتيح بوابة التعليم الفني 2021، أسماء الخريجين من مدارسها منذ عشرات السنين، بالدبلوم الزراعي والتجاري والصناعي.