«الحاضر الغائب».. أشقاء الراحل محمد حسن: «تكريم السيسي أعاد لنا الروح»

«الحاضر الغائب».. تلك الجملة كانت حاضرة بقوة في احتفالية المؤتمر الوطني الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفي تكريم الراحل محمد حسن الذي وافته المنية العام الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كوورنا، حيث كرمه الرئيس السيسي، تكريما خاصا، أمس، لمشاركته الفعالة في حملة «رد الجميل».

أكدت أسرة الراحل محمد حسن عضو البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب، مؤسسة حياة كريمة، معاون نائب محافظ القليوبية سابقًا، والذي توفى العام الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال مشاركته في حملة «رد الجميل» ضمن مبادرة «حياة كريمة»، أن تكريم الرئيس السيسي للراحل محمد حسن وسام على صدر الأسرة والعائلة، وكان له أثرًا خاصًا على كل أفراد الأسرة.

«الوطن» التقت أسرة الراحل في بث مباشر، من منزلهم بمدينة شبرا الخيمة، وتحدثوا عن أهمية التكريم ودور الراحل في المشاركة المجتمعية والسياسية والتنفيذية بالقليوبية ومدينة شبرا الخيمة، وإسهاماته البناءة في مبادرة «حياة كريمة»، وكواليس لقاء شقيقه الأكبر بالرئيس أمس خلال تسلم درع التكريم.

شقيق الراحل: روح أخي رفرفت على احتفالية حياة كريمة خلال لقائي الرئيس

قال خالد حسن شقيق الراحل، إن التكريم أعاد الروح للأسرة وأحيى ذكرى الراحل، ومن أبرز جهوده في مبادرة حياة كريمة، وكان محمد كتوم جدا على عمله، ولكن بعد وفاته ومع التكريم فوجئنا بأن له جهود كبيرة جدًا لخدمة المجتمع والجهاز التنفيذي بالقليوبية، مشيرًا إلى أنه قبل الالتحاق بالبرنامج الرئاسي كان مؤسس حملة «يلا نبنيها» بشبرا وجمعية رسالة أيضًا، وعددًا من الحملات لدعم البسطاء والأيتام والمناطق الأكثر احتياجًا، وهو ما أهله لاستكمال المسيرة معاونًا لنائب محافظ القليوبية، ولم يتوقف يومًا عن العمل حتى في ذروة جائحة كورونا، وكان يشارك في المبادرة وقت إصابته حتى وفاته.

وحول كواليس تكريم الرئيس في حفل حياة كريمة، قال إنه شعر برهبة كبيرة خلال إذاعة اسم شقيقه خلال الاحتفالية، وأحس بروح شيقيه ترفرف في المكان، مشيرًا إلى أنه أحس بقدر ومهابة الرئيس السيسي وهو يصافحه، وأن كلمة الرئيس السيسي كانت رسالة بأن مصر يحكمها رجل قوي يحب تراب الوطن ويعشقه، ويستحق لقب مؤسس الجمهورية الجديدة.

شقيق الراحل: كلنا خلف الرئيس والاحتفالية أظهرت عظمة المبادرة

قال المهندس أحمد حسن شقيق الراحل، إن الأسرة كلها والمصريين خلف الرئيس بكل قوة، لما لمسوه وعايشوه من مشروعات تنموية كبرى، مشيرًا إلى أن حياة كريمة بمثابة طوق نجاة للقرى الأكثر احتياجا، موجها رسالة للرئيس «كلنا وراك يا سيسي».

وأضاف شقيق الراحل أن شقيقه تغلغل في العمل العام والتنفيذي، وما حدث أمس في احتفالية حياة كريمة يؤكد أن حلمه الذي عاش ومات من أجله تحقق، مشيرًا إلى أن الموت خطفه في سن الـ32، وأنه لم يتزوج أو يفكر في توفير مستوى مادي مناسب له، وتكريمه أمس أكد أنه كان وسيظل أيقونة للعمل العام ونبراسا لمن بعده، لاستكمال المسيرة، وأن تعم مبادرة حياة كريمة كل شبر في مصر.