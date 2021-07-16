زوج هالة صدقي بعد حكم النفقة: اكتشفت إني أغنى راجل في مصر

علق سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي، على حكم المحكمة ضده خلال الساعات الماضية بدفع نفقة لصالح أولاده بمليون و600 ألف جنيه مصري، بعد أن تبرأ من أولادهما ونفى أن يكونوا أبناءه من الفنانة هالة صدقي.

زوج هالة صدقي: أحمد عز بيقبض 50 مليون ونفقته 700 ألف

وقال سامي عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: «مش أنا اكتشفت إني أغني راجل في مصر بعد ما المحكمة حكمت عليا بـ مليون و600 ألف جنيه نفقة بدون أي مستند رسمي يدل على حقيقة دخلي الفعلي؟، وبالمناسبة أحمد عز اتحكم عليه بعد إثبات دخله بأكثر من 50 مليون جنيه سنويا اتحكم عليه بـ700 ألف جنيه فقط».

في أول رد فعل لها، علقت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بـ«انستجرام»: شكرًا لكل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة وبعتذر لعدم الرد تمامًا من كل وسائل الإعلام، لأن في الحقيقة، في أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه.

وتابعت: لم أكن أحب أن يدفعني استفزازه ومساوماته لدرجة الحبس لأنه في النهاية للأسف أبو ولادي وللأسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليا، ولم يراع مشاعرهم وضغط عليهم حتى نصل لهذه المرحلة من حبس لتزوير لأشياء أخرى من العيب ذكرها.

واستطردت، قائلة: ولأنه اختار الميديا كوسيلة للتشهير فوجدت أنه من حق أولادي عليه أن أنشر الحكم وأرد حقهم واعتبارهم الذي أهدره في حق أطفال كل ذنبهم إن أمهم معروفة.

واستكملت قائلة: بشكركم ومهما كان فرحة الحكم إلا أن هناك جرح لن يلتئم من شخصية للأسف مريضة ورافضة لأي علاج وللأسف ولادي الضحية، بشكر الأستاذ رفعت الشريف المحامي المحترم والمحترم جدًا وكل الصحفيين والإعلامين الذين ساندوني ووقفوا جميعهم بدون استثناء معي.

هالة صدقي: «هنفتح طلبات الزواج تاني»

واختتمت منشورها، قائلة: بعتذر عن إقحامكم في مشاكلي وأوعدكم إنه آخر بوست يخص حياتي الشخصية الذي نشرها على الملأ بأوراق كلها مزورة، ولم يهتم غير بنفسه فقط ولكن وجب تبرئة أطفالي من هذا الشخص، ولم يتبق إلا قضية الطاعة، وإن شاء الله تخلص ونفتح باب طلبات الزواج تاني.