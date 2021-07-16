زوج هالة صدقي عن تلقيح الأطفال دون علمه: اتفقت على التفاصيل من ورايا

كشف سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، عن سبب عدم اعترافه بأولاده من الفنانة، عقب الحكم الذى صدر ضده بدفع نفقة مليون و600 ألف جنيه.

ورد «سامح» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على سؤال من صديق عن كيفية قيام زوجته هالة صدقي بالتلقيح الصناعي، وعدم معرفته بما حدث.

زوج هالة صدقي: اتفقت من ورايا

وتابع: «حضرتك احنا عملنا العملية مرتين في مصر وفشلت، وهي كانت دائما التردد علي لندن وكانت تصر علي عمل العملية هناك، وعرفت بعد كده إن السبب أنها كانت متفقة معاهم على كل حاجة دون علمي وبالفعل سافرت معاها واديتها الحيوانات المنوية على أنه تلقيح عادي».

في أول رد فعل لها، علقت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بـ«انستجرام»: شكرًا لكل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة وبعتذر لعدم الرد تمامًا من كل وسائل الإعلام، لأن في الحقيقة، في أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه.

هالة صدقي: بعتذر لعدم الرد على وسائل الاعلام

وتابعت: لم أكن أحب أن يدفعني استفزازه ومساوماته لدرجة الحبس لأنه في النهاية للأسف أبو ولادي وللأسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليا، ولم يراع مشاعرهم وضغط عليهم حتى نصل لهذه المرحلة من حبس لتزوير لأشياء أخرى من العيب ذكرها.

واستطردت، قائلة: ولأنه اختار الميديا كوسيلة للتشهير فوجدت أنه من حق أولادي عليه أن أنشر الحكم وأرد حقهم واعتبارهم الذي أهدره في حق أطفال كل ذنبهم إن أمهم معروفة.

واستكملت قائلة: بشكركم ومهما كان فرحة الحكم إلا أن هناك جرح لن يلتئم من شخصية للأسف مريضة ورافضة لأي علاج وللأسف ولادي الضحية، بشكر الأستاذ رفعت الشريف المحامي المحترم والمحترم جدًا وكل الصحفيين والإعلامين الذين ساندوني ووقفوا جميعهم بدون استثناء معي.