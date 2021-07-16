موقع تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2021
تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2021 بالرقم القومي وكلمة المرور
كتب:
كريم روماني
08:30 م | الجمعة 16 يوليو 2021
صورة أرشيفية
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقع تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2021، موضحة أن التحويل يجري من خلال إدخال الرقم القومي للطالب وكلمة المرور، من خلال هذا الرابط، مشددة على جميع الطلاب بضرورة إدخال البيانات بطريقة صحيحة، لافتة إلى أن جميع عمليات التقديم للمدارس تجرى إلكترونيا، في إطار حرصها على رقمنة جميع الخدمات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور والطلاب.
موقع تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2021
وأضافت الوزارة أنه يمكن إنشاء حساب مستخدم جديد عند طلب تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2021، وذلك بإدخال البيانات الخاصة بالطلاب كالاسم ورقم التليفون والرقم القومي والعنوان والمحافظة والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد، مشددة على ضرورة إدخال هذه البيانات بدقة.
وفي سياق منفصل، شددت وزارة التربية والتعليم، على طلاب الثانوية العامة بالشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة، أن امتحان مادة الكيمياء يعقد غدا السبت الموافق 17 يوليو الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، لافتةً إلى أن الامتحان يعقد ورقيًا في لجان مؤمنة.
وأضافت الوزارة أنه يمكن لجميع طلاب الشعبة الأدبية في الصف الثالث الثانوي، متابعة البث المباشر لمراجعة مادة الفلسفة والمنطق يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، موضحة أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث، وذلك على منصة حصص مصر التعليمية.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن للطلاب التعرف على أساسيات استخدام NDSolve وكيفية حل مسائل القيمة الحدية والقيمة الذاتية وخصائص المعادلات التفاضلية الجبرية في ورشة العمل من «Wolfram»، وبنك المعرفة المصري، لمعرفة المزيد يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء، من خلال هذا الرابط.
اقرأ المزيد:
-
موقع تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونياً 2021
-
التحويل بين المدارس
-
موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2020-2021
-
المطلوب للتحويل بين المدارس
-
التحويل بين المدارس الكترونيا
-
الشروط والاجراءات المتبعه للتحويل بين المدارس
-
التحويل بين المدارس 2020-2021
-
شروط التحويل بين المدارس
-
التحويل بين المدارس الرسمية
-
التحويل بين المدارس الخاصة
-
اجراءات تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة
-
التحويل بين المدارس الحكومية
-
تحويل الطلاب من مدرسة لمدرسة بين مدارس الجيزة
-
ضوابط التحويل بين المدارس
-
كيفية التحويل بين المدارس
-
تحويلات المدارس
-
وزارة التربية والتعليم
-
التربةي والتعليم