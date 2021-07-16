كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقع تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2021، موضحة أن التحويل يجري من خلال إدخال الرقم القومي للطالب وكلمة المرور، من خلال هذا الرابط، مشددة على جميع الطلاب بضرورة إدخال البيانات بطريقة صحيحة، لافتة إلى أن جميع عمليات التقديم للمدارس تجرى إلكترونيا، في إطار حرصها على رقمنة جميع الخدمات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور والطلاب.

موقع تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2021

وأضافت الوزارة أنه يمكن إنشاء حساب مستخدم جديد عند طلب تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2021، وذلك بإدخال البيانات الخاصة بالطلاب كالاسم ورقم التليفون والرقم القومي والعنوان والمحافظة والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد، مشددة على ضرورة إدخال هذه البيانات بدقة.

وفي سياق منفصل، شددت وزارة التربية والتعليم، على طلاب الثانوية العامة بالشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة، أن امتحان مادة الكيمياء يعقد غدا السبت الموافق 17 يوليو الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، لافتةً إلى أن الامتحان يعقد ورقيًا في لجان مؤمنة.

وأضافت الوزارة أنه يمكن لجميع طلاب الشعبة الأدبية في الصف الثالث الثانوي، متابعة البث المباشر لمراجعة مادة الفلسفة والمنطق يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، موضحة أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث، وذلك على منصة حصص مصر التعليمية.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن للطلاب التعرف على أساسيات استخدام NDSolve وكيفية حل مسائل القيمة الحدية والقيمة الذاتية وخصائص المعادلات التفاضلية الجبرية في ورشة العمل من «Wolfram»، وبنك المعرفة المصري، لمعرفة المزيد يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء، من خلال هذا الرابط.