خبير تدريس بأكاديمية شرطة دبي: نربط النظري بالعملي ومحاكاة الواقع قبل التخرج

قال اللواء حسن جلال، خبير تدريب وتطوير وتدريس في أكاديمية شرطة دبي، إن الأكاديمية تؤهل الطلاب لمواجهة الحياة العملية عند التخرج، والتصرف في المواقف التي تخل بالنظام العام من أجل إقرار الأمن والسكينة وحفظ النظام، ومن ثم فإن الأكاديمية تحرص دومًا على ربط المنهج النظري بالواقع العملي من خلال محاكاة الواقع قبل التخرج من الكلية.

وأضاف «جلال» خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «ندرب الطلاب ونربط هذه التدريبات بالجانب النظري مع تعليم الطالب السند القانوني للعمل الذي يقوم به»، مشيرًا إلى أن عدد الطالبات في الدفعة الواحدة يصل إلى 60 طالبة، و160 طالبًا أو يزيد، ما بين جنسيات مختلفة.

وتابع خبير تدريب وتطوير وتدريس في أكاديمية شرطة دبي، أن هناك بروتوكول تعاون بين أكاديمية الشرطة في دبي ودول العالم، خاصة كليات الشرطة الموجودة في هذه الدول.

ولفت اللواء حسن جلال، خبير تدريب وتطوير وتدريس في أكاديمية شرطة دبي، إلى أنه قضى في الإمارات فترتين، تحولت خلالهما كلية الشرطة إلى أكاديمية شرطة دبي، حيث تتضمن عددًا من الكليات الأمنية المتخصصة في الدراسات الأمنية والقانونية، أي أنها تحولت إلى جامعة.

وتابع أن الأكاديمية تستهدف كل الكفاءات من جميع أنحاء العالم، وتحرص رئاسة الأكاديمية على محاكاة الواقع العملي والاطلاع على كل ما هو جديد في جميع المجالات، للبدء والتطوير، حتى تبدأ الأكاديمية من آخر ما وصل إليه العلم وكليات الشرطة في العالم كله، لذلك فإنها أكاديمية متفوقة ولها سمعة عالمية، كما أنها مفتوحة لكل الجنسيات.