«مصر للطيران» تحدد مواعيد حضور المسافرين للمطارات قبل انطلاق الرحلات

قالت شركة مصر للطيران، إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المُطبقة حول العالم وبمطارات جمهورية مصر العربية، للحد من التكدس بالمطارات من أجل تقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن الشركة تُهيب بعملائها ضرورة الحضور إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربعة ساعات ونصف بالنسبة للرحلات الدولية.

وأضاف بيان عن مصر للطيران: «وبالنسبة للرحلات الداخلية يجب الحضور قبل ساعتين ونصف من المغادرة».

وتابع البيان: «كما ترجو مصر للطيران من عملائها استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران، الذي يتيح للعميل اختيار المقعد الذي يرغب في حجزه بالطائرة، توفيرًا لوقتهم قبل السفر».