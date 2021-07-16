رئيس التحرير

محمود مسلم

«مصر للطيران» تحدد مواعيد حضور المسافرين للمطارات قبل انطلاق الرحلات

كتب:

الوطن
08:49 م | الجمعة 16 يوليو 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

قالت شركة مصر للطيران، إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المُطبقة حول العالم وبمطارات جمهورية مصر العربية، للحد من التكدس بالمطارات من أجل تقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن الشركة تُهيب بعملائها ضرورة الحضور إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربعة ساعات ونصف بالنسبة للرحلات الدولية.

وأضاف بيان عن مصر للطيران: «وبالنسبة للرحلات الداخلية يجب الحضور قبل ساعتين ونصف من المغادرة».

وتابع البيان: «كما ترجو مصر للطيران من عملائها استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران، الذي يتيح للعميل اختيار المقعد الذي يرغب في حجزه بالطائرة، توفيرًا لوقتهم قبل السفر».

اقرأ المزيد:

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لليابان لنقل منتخب كرة القدم الأوليمبي

«مصر للطيران» تسير 86 رحلة على متنها 8445 راكبا غدا 

مصر للطيران تُسيّر 240 رحلة خلال إجازة عيد الأضحى إلى المدن السياحية المصرية

«مصر للطيران» الناقل الرسمي لمعرض صنع في مصر بمدينة جوبا بجنوب السودان