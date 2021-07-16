جولة من داخل دورية لشرطة السياحة بالإمارات.. وملازم: بنحب مصر «فيديو»

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، جولة داخل سيارة من سيارات الدوريات الأمنية السياحية في دبي، اصطحبه فيها أحد أفراد شرطة دبي، ويدعى «الملازم علي»، والذي أكد حبه الشديد لمصر.

وقال «الملازم علي»: «الشعب الإماراتي كله محب لمصر، والشيخ زايد حببنا في مصر منذ طفولتنا، وله العديد من الأقوال المأثورة التي يمدح فيها مصر، ونحن جميعًا في النهاية أخوة عرب، ونحب مصر، ولدي شغف كبير لمتابعة كل التطورات التي تحدث في مصر، وهناك تطور بنياني كبير، وأرغب في متابعة التطور الذي يحدث فيها، مشيرا إلى أن الإعلام المصري يعمل بشكل جيد، ويعرض كل كبيرة وصغيرة».

وعن عمله في هذه الدوريات، قال إنها مخصصة للأماكن التي يوجد بها سياح، لأن السائح عندما يأتي إلى دولة ما لأول مرة لا يعرف القوانين، ودورهم هو تسهيل معرفة الإجراءات والقوانين والإجراءات الاحترازية التي تفرضها دولة الإمارات، والناس، إضافة إلى إرشاد السائح للأماكن التي يرغب في الوصول إليها.

ولفت إلى أن أبرز موقف حدث معه كان في 2013، مع أحد السياح اليابانيين، حيث أشار له السائح وأوقف سيارته، وقال له: «أنا جاي خصيصًا أشوف الدوريات دي موجودة ولا لا»، لافتًا إلى أن شرطة دبي معروفة أنها لديها سيارات فاخرة، وهذا نوع من الترويج السياحي.

وعرض برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، الجمعة، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، حلقة من دبي، التقى خلالها مع اثنين من المصريين الذين نجحوا فيها، وهما اللواء حسن جلال خبير تدريب وتطوير وتدريس في أكاديمية شرطة دبي، والدكتور خالد موسى توني رئيس قسم القانون الجنائي في أكاديمية شرطة دبي.