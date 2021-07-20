إجازة عيد الأضحى في العين السخنة.. أرخص أسعار
كتب:
شاذلي عبدالراضي
04:25 م | الثلاثاء 20 يوليو 2021
العين السخنة
يفضل المواطنون قضاء إجازة عيد الأضحى في العين السخنة وخاصة مواطني محافظات القاهرة الكبرى، نظرا لقربها حيث يفصلها عن محافظة القاهرة 137 كيلو متر ويستغرق الطريق ما بين 60 و 75 دقيقة بالسيارة وتمتد شواطئ العين السخنة، بطول 60 كيلو مترا.
وتستغرض «الوطن»، لقرائها أسعار قضاء إجازة العيد في العين السخنة ضمن الخدمات التي تقدمها الجريدة للقراء.
أرخص أسعار الشاليهات في العين السخنة خلال عيد الأضحى
تشهد شاليهات وفنادق العين السخنة إقبالا شديدا في عيد الأضحى وحسب العروض المعلنة من سامح جمعة أحد ملاك الشاليهات فإن استئجار الشاليه في اليوم الواحد، يبلغ 100 جنيه ويشمل غرفتين بالتكييف ويسع لعائلة كما يضم حمام سباحة خاص وشاطي خاص ويبدأ استلام الشاليه في الساعة العاشرة صباحا وينتهي اليوم في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي ويعتبر هذا من أرخص أسعار العيد في العين السخنة.
شقق فندقية أرخص أسعار العيد في العين السخنة
ولا يقتصر الأمر علي الشاليهات في العين السخنة 2021 ، وإنما يوجد في العين السخنة عدد من الشقق الفندقية بأرخص أسعار حسب العروض المعلنة من الفناق السياحية، تبدأ من 1300 جنيه وتصل إلى 1700 جنيه في الليلة الواحدة شاملة تذكرة الدخول واستخدام البحر وحمام السباحة وقيمة استهلاك المياه والكهرباء.
أرخص أسعار رحلات العيد في العين السخنة
ويمكنك أن تقضي «داي يوز» خلال أيام العيد وقضاء يوم على البحر في شاطئ العين السخنة عبر الحجز في رحلة سياحية من القاهرة شاملة الانتقالات بأتوبيسات سياحية مكيفة وكراسي وشمسية علي الشاطئ الرملية وحمام سباحة وغرف تغيير ملابس للرجال والسيدات بسعر 450 جنيه للرحلة وحسب عروض مكاتب وشركات السياحة يعتبر هذا السعر من أرخص أسعار العيد في العين السخنة لمدة يوم واحد يبدأ في الساعة السادسة صباحا وينتهي في الساعة الخامسة مساء ذهاب وعودة في نفس اليوم والحجز مسبقا بالدفع فيزا أو كاش.