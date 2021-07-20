إجازة عيد الأضحى في العين السخنة.. أرخص أسعار

يفضل المواطنون قضاء إجازة عيد الأضحى في العين السخنة وخاصة مواطني محافظات القاهرة الكبرى، نظرا لقربها حيث يفصلها عن محافظة القاهرة 137 ‪ كيلو متر ويستغرق الطريق ما بين 60 و 75 دقيقة بالسيارة وتمتد شواطئ العين السخنة، بطول 60 كيلو مترا.

وتستغرض «الوطن»، لقرائها أسعار قضاء إجازة العيد في العين السخنة ضمن الخدمات التي تقدمها الجريدة للقراء.

أرخص أسعار الشاليهات في العين السخنة خلال عيد الأضحى

تشهد شاليهات وفنادق العين السخنة إقبالا شديدا في عيد الأضحى وحسب العروض المعلنة من سامح جمعة أحد ملاك الشاليهات فإن استئجار الشاليه في اليوم الواحد، يبلغ 100 جنيه ويشمل غرفتين بالتكييف ويسع لعائلة كما يضم حمام سباحة خاص وشاطي خاص ويبدأ استلام الشاليه في الساعة العاشرة صباحا وينتهي اليوم في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي ويعتبر هذا من أرخص أسعار العيد في العين السخنة.

شقق فندقية أرخص أسعار العيد في العين السخنة

ولا يقتصر الأمر علي الشاليهات في العين السخنة 2021 ، وإنما يوجد في العين السخنة عدد من الشقق الفندقية بأرخص أسعار حسب العروض المعلنة من الفناق السياحية، تبدأ من 1300 جنيه وتصل إلى 1700 جنيه في الليلة الواحدة شاملة تذكرة الدخول واستخدام البحر وحمام السباحة وقيمة استهلاك المياه والكهرباء.

أرخص أسعار رحلات العيد في العين السخنة

ويمكنك أن تقضي «داي يوز» خلال أيام العيد وقضاء يوم على البحر في شاطئ العين السخنة عبر الحجز في رحلة سياحية من القاهرة شاملة الانتقالات بأتوبيسات سياحية مكيفة وكراسي وشمسية علي الشاطئ الرملية وحمام سباحة وغرف تغيير ملابس للرجال والسيدات بسعر 450 ‪ جنيه للرحلة وحسب عروض مكاتب وشركات السياحة يعتبر هذا السعر من أرخص أسعار العيد في العين السخنة لمدة يوم واحد يبدأ في الساعة السادسة صباحا وينتهي في الساعة الخامسة مساء ذهاب وعودة في نفس اليوم والحجز مسبقا بالدفع فيزا أو كاش.