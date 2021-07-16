«صحة الدقهلية»: منع جميع الإجازات للأطباء استعدادا لعيد الأضحى

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وتوافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كل المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين، ورفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالدقهلية، ومنع جميع الإجازات للأطباء، استعدادًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتم وتكثيف المرور على جميع منشآت تقديم الخدمة الطبية للتأكد من جاهزية فرق الطوارئ، وتقرر بدء إجازة عيد الأضحى من يوم السبت الموافق 17 يوليو وحتى السبت 24 يوليو الجاري.

مكي: تخصيص نسبة 30٪ من أسرة المستشفيات لحالات الطوارئ

وقال «مكي» في تصريح صحفي، إنه تتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات، مؤكدًا جاهزية فرق الانتشار السريع لمواجهة أي إصابات قد تحدث، وتم تخصيص نسبة 30٪ من أسرة المستشفيات لحالات الطوارئ، ومراجعة المصادر البديلة للكهرباء والمياه بالمستشفيات، والتنسيق مع إسعاف الدقهلية وتحديد أماكن تمركزات السيارات.

«صحة الدقهلية»: يجب تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي

وحث وكيل صحة الدقهلية المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة، مثل الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والنوادي، وغيرها من الأماكن المغلقة.

منع تصدير الأكجسين الجمركي إلا بموافقة من وزيري الصحة والتجارة

ومن جهة أخرى، أصدرت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، قرارًا رقم 321 لسنة 2021، بعدم السماح بتصدير أكسجين – بند جمركي رقم «2804.40»، إلا بناء على موافقة تُعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، بناء على كتاب وزيرة الصحة والسكان يوم 14/7/2021 بشأن طلب وقف تصدير الأكسجين، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة الصحة والسكان، وعلى ما عرضه مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمشرف على الاتفاقيات والتجارة الخارجية بتاريخ 15/7/2021.