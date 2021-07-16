«أوقاف دمياط» تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد عبدالفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بدمياط، حملة للتبرع بالدم، اليوم الجمعة، من مسجد قباء، تحت إشراف الشيخ علي إسماعيل علي صابر مدير الدعوة وعدد من قيادات المديرية.

ومن شروط وخطوات التبرع بالدم، الآتي:

1- استقبال المتبرع وتعريفه بفوائد التبرع.

2- ملء المتبرع استمارة استبيان لتأكيد رغبته في التبرع بالدم.

3- لا بد من توفر عدد من الشروط، من بينها «السن من 18 إلى 60 عامًا»، وألا يكون من أصحاب الأمراض المزمنة، ولا يأخذ أدوية تمنع تبرعه.

4- إجراء الكشف الطبي على المتبرع، وألا يقل وزنه عن 50 كيلوجرام، ونسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 13 إلى 18، والنساء من 12 إلى 18، ونبض القلب يكون من 60 إلى 100.

- لا يستغرق التبرع بالدم سوى 15 دقيقة فقط.

6- بعدها ينتقل كيس الدم إلى قسم المشتقات والعينات إلى قسم الفحص الفيروسي، ويتم فصل الدم إلى كرات الدم الحمراء، البلازما، الصفائح الدموية، ويتم تحديد فصيلة الدم من العينة، مع التأكد من عدم وجود أي عدوى بها.

7- عند التأكد من سلامة المتبرع يتم نقل الدم إلى قسم الصرف بكل فروع خدمات نقل الدم القومية.

8- تسليم المتبرع تقريرا معتمدا لنتائج تحاليل الدم خلال 15 يوما من تاريخ التبرع.

9- صرف أكياس دم المتبرع للمرضى في الوحدة العلاجية بمركز نقل الدم الرئيسي، فروع خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهورية، المستشفيات الحكومية، والتأمين الصحي.