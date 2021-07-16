أشرف عبدالباقي: سمير غانم كان ملك الارتجال.. وتربيت على مسرحياته

أعرب الفنان أشرف عبدالباقي، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير سمير غانم، موضحًا: «استمتعنا وتربينا على مسرحياته، بداية من حواديت، عندما كانت تُعرض في التلفزيون، وعندما كبرت حضرت مسرحياته».

وأضاف «عبدالباقي» خلال حواره ببرنامج «TEN»: «حضرت مسرحية المتزوجون وأهلا يا دكتور، وعددا كبيرا من مسرحياته، لكن سمير غانم كان يسمى ملك الارتجال .. دي لعبة مش أي حد يعرف يلعبها، هو كان أستاذ ارتجال، وكلنا ارتبطنا به كمتفرجين ثم كممثلين».

وتابع: «الفنانة شيرين عندما حكت تجربتها معه في مسرحية المتزوجون، وكانت قلقة وسألته عن النص، إلا أنه أكد لها أن هناك جزءً كبيرا مخصصا للارتجال».

وتطرق أشرف عبدالباقي، إلى علاقته الوطيدة بالمسرح، مؤكدًا أنه لم يعطله عن المشاركة في السينما أو التلفزيون، لأنه يتميز بوقت محدود: «لما كنت بصور أعمال تانية، كانوا بيطلبوا إنهم يخلصوا تصوير مشاهدي بسرعة عشان عندي مسرح، وبالتالي فإن احترام التصوير للمسرح قائم طول الوقت».

وأضاف: «كانوا بيعملوا جدول التصوير حتى يتناسب مع المسرح، ولما اختفى المسرح لمدة 13 سنة وعاد مرة أخرى، لم يعلم بعض مساعدي الإخراج، لكن عندما وصلتهم المعلومة أصبحوا يحرصون على الحفاظ على التوازن بين مواعيد المسرح والتصوير».

وأكد، أن الفنان الراحل إسماعيل ياسين، كان الوحيد الذي يتنقل بين المحافظات حتى يجمع بين الأعمال الفنية في نفس الوقت، موضحًا أن هذا الأمر ممتع جدا رغم الإرهاق والتعب، لأنه يعبر عن أن هذا الممثل إنسان منتج.