حظك اليوم برج العقرب السبت 17-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج العقرب الأعمال الخيرية والمشاركة في الأعمال التطوعية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل صغيرة وكبيرة، فقط نظم جهودك واعتن بصحتك واعمل في صمت ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب عاطفيا

يطالبك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.