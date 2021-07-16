أحد مشاركي مؤتمر «حياة كريمة»: الاحتفالية أعادت مشهد 30 يونيو

بعد انتهاء احتفالية مبادرة «حياة كريمة» المقامة، مساء الخميس، في استاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صعد الشاب أحمد صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ليلتقط صورة من على المنصة، ومن نفس مكان وقوف رئيس الجمهورية، والذي وقع فيه على قرار بدء المشروع القومي، لتكون صورة للذكرى بالنسبة له، يفتخر بها أمام أبنائه في المستقبل.

صابر: كل حاجة في الحفل بتوصل رسائل معينة

يتحدث «صابر» عن أجواء احتفالية إطلاق المشروع القومي «حياة كريمة»، بحضور الرئيس السيسي، قائلا لـ«الوطن» إن الأجواء كانت حماسية، والتنظيم على أعلى مستوى، ويعكس رؤية وإبداع المنظمين والمخططين للحدث، فضلا عن اختيار الأغاني والفنانين المشاركين في الحدث، وكذلك تنوع شخصيات سفراء المبادرة: «كل حاجة بتوصل رسائل معينة».

وعن صورته من مكان وقوف الرئيس السيسي، ذكر «صابر»، أنها كانت لتوثيق الحدث العظيم، وإطلاق المشروع القومي بشكل رسمي: «حاجة أفتخر بيها بعد كدة وأقول كنت واقف في مكان الريس»، مضيفًا أن الرئيس السيسي دائمًا داعم للشباب، وهو ما يجعل رد الجميل منهم الفخر برئيسهم، والمشاركة والمتابعة في كل الفعاليات، والعمل بأقصى جهد لديهم.

عضو التنسيقية: السيسي طمأن الشعب وكافأ المواطن المصري

«شوفت كمية حب من الناس للرئيس السيسي تعادل دعمهم ليه في 30 يونيو»، هكذا عبر «صابر» عن حالة التصفيق المستمر من الحضور خلال حديث الرئيس السيسي عن السد الأثيوبي، خاصة خلال جملته «لا مساس بمستقبل مصر»، فضلا عن حديثه بشكل ودي مع المواطنين والحضور في أجواء احتفالية، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية وجه العديد من الرسائل الهامة، التي تطمئن وتكافئ المواطن المصري على تحمله الكثير.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضر مساء أمس الخميس، المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير وتنمية الريف المصري، في احتفالية كبيرة على أرضية إستاد القاهرة الدولي، حضرها عدد من السياسيين والأدباء والمفكرين والفنانين، وأفراد من مختلف فئات الشعب، طمأن خلالها رئيس الجمهورية الشعب بشأن العديد من القضايا أهمها السد الإثيوبي.