«رجعي الفلوس وكفاية هري».. استمرار هجوم الفنانين على حلا شيحة

لم يتوقف هجوم الفنانين على الفنانة حلا شيحة، بعدما فاجأت متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام» بنشر تدوينة تتضمن هجوما عنيفا على تامر حسني، زعمت خلالها أنه خالف وعده لها بعدم عرض المشاهد الرومانسية بفيلم «مش أنا»، ونصحته بالتوبة واستندت في ذلك إلي تصريحات تليفزيونية للأخير، عندما قال إنه لا يتمنى أن يموت أثناء عمله كمطرب.

وفي هذا الصدد تعرض «الوطن»، أبرز التصريحات التي هاجم فيها أفراد الوسط الفني حلا شيحة:

ليه الهرتلة

الفنان صلاح عبد الله، سخر من حلا شيحة بعدما تبرأت من فيلمها الأخير «مش أنا» مع تامر حسني، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بطريقته الساخرة قائلًا: «خاطر على غفلة، جلا جلا، حلا حلا، دا كان ممكن يكون هلا هلا، لوكان يا بنتي بدون هري وهرتلة وبلبلة».

نحن لا نأكل الحرام بوسطنا

طالب الفنان تامر عبد المنعم نقابة المهن التمثيلية، بإسقاط عضوية الفنانة حلا شيحة، وبخاصة أنها صرحت بأن الفن يُبعد صاحبه عن الأمور الدينية، حيث كتب «فيس بوك»: «لم أعتد أبدًا التدخل في شؤون زملائي من الوسط الفني على الملأ ولكن ما قامت به الزميلة حلا شيحة، أمر خطير يستوجب وقفة من الجميع وعلى رأسهم النقابة، حتى وأن وصل الأمر لإسقاط عضويتها.. فنحن لا نأكل الحرام بوسطنا ولا نحتاج لفتوى ستنا حلا ونصائح زوجها سيدنا معز».

رجعي الفلوس

أكد السيناريست محمد العدل أنه فخور بانتمائه إلى الوسط الفني، وسخر من حلا شيحة، مطالبا إياها بأن تتخلى عن أموالها التي جمعتها من الفن، بعدما أعلنت أنها ترى أن الفن حرام.

وكتب: «اللى عملتيه شايفاه حرام، هتصرفي فلوس حرام، رجعي الفلوس»، وتابع: «عفوًا أفخر بانتمائي للفن والفنانين».

وقعت من عنينا كلنا

أما الفنانة منة فضالي شنت هجومًا حادًا على حلا شيحة، مؤكدة أنها جعلتها تشعر بضيق بالغ: «هو وقت الشغل تلبس وتسلم وتتصور عادي وبعدين تغلط؟ عيب»، متابعةً: «بنلاقيها بتقلع الحجاب وترجع تشتغل وتقول كنت غلطانة، هو مش ده تناقض ديني؟ الإنسان المتدين لازم يكون ثابت على كلامه، مش يغير كلامه كل فترة على حسب لو فيه جوازة أو شهرة ونجومية وأغلفة مجلات وفلوس».

وواصلت منة فضالي: «محدش ضربها على إيديها علشان تشتغل، ولا تامر أجبرها تصور المشاهد اللي هي متضايقة منها، عيب جدا اللي هي بتعمله، وعلي فكرة أنا بحبها رغم إني معرفهاش، بس هي وقعت من عينينا كلنا».