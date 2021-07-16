عبير الشرقاوي عن أزمة حلا شيحة: «ارحموها مش كبيرة على الفتنة»

علقت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي على الأزمة التي نشبت مؤخرا بين الفنانة حلا شيحة والمطرب تامر حسني بعد مشاركتهما سويا في بطولة فيلم «مش أنا» المعروض حاليا بالسينمات، مطالبة من الجميع أن يرحم بطلة الفيلم ولا يهاجمونها أكثر من ذلك.

وقالت «عبير» في منشور لها عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «ارحموا حلا، هي مش كبيرة على الفتنة، لقد فتنت ثم فاقت ودى حاجة ميحاسبهاش عليها غير ربنا».

وأضافت الفنانة المعتزلة: «ليه نصبتوا أنفسكم آلهة؟؟ اتقوا الله».

وتابعت: «هو الشيطان مبيسيبش المؤمنين وقاعد لهم على الصراط بينتهز الفرص لينقض، ساعدوا حلا تهزم شيطانها بدل ما تكونوا له عونا عليها» .

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما أقدمت حلا شيحة بطلة فيلم «مش أنا» على مهاجمة تامر حسني بطل نفس الفيلم عبر حسابها الموثق على تطبيق «إنستجرام»، بعدما أصدر كليب غنائيا على موقع يوتيوب به مشاهد من هذا الفيلم، مؤكدة أنه كان هناك اتفاق بينهم على حذف تلك المشاهد وعدم طرحها.

وهو ما لم يصمت أمامه تامر حسني ولا صُنَّاع الفيلم بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، الذين هاجموا الفنانة بشدة على هذه التصريحات من خلال صفحاتهم الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي.

ولم تنتهِ الحكاية عند هذا الأمر، بل تدخل الداعية معز مسعود زوج الفنانة حلا شيحة، وأصدر منشورا هو الآخر رد فيها على منشور تامر حسني وعدد آخر من الفنانين وصناع الفن الذين هاجموا زوجته بعد هجومها على بطل فيلمها الأخير.