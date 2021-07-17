تشييع جنازة اللاعب السابق عماد بيومي بعد وفاته أثناء مباراة ودية

شيع المئات من أهالي مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، جنازة اللاعب السابق عماد بيومي، الذي توفي أثناء لعب مباراة ودية بين قدامى اللاعبين في ذكرى وفاة اللاعب الراحل أيمن حنضل، وسط حالة من الحزن الشديد من جميع المشاركين، بحضور عدد كبير من لاعبي كرة القدم السابقين والحاليين من محافظة المنوفية.

جنازة مهيبة لتشيع جنازة اللاعب السابق عماد بيومي

وأكد عدد من الأهالي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن جنازة اللاعب السابق عماد بيومي، كانت مهيبة بحضور المئات من بينهم لاعبو نادي جمهورية شبين الكوم السابقين، وعدد كبير من الرياضيين من أبناء قويسنا، موضحين أن الفقيد كان محبوبا جدا من الجميع وكان يتميز بحسن الخلق، وكان يخدم الجميع ولا يتأخر عنهم.

تفاصيل وفاة اللاعب عماد بيومي أثناء مباراة ودية بقويسنا

وقال طارق الحداد، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وصديق اللاعب الراحل عماد بيومي، أن اللاعب السابق سقط بعد لمس الكرة، موضحا أن الجميع فوجئ بسقوط اللاعب السابق على الأرض، وتبين أنه أصيب بتوقف في عضلة القلب، مؤكدا أنه جرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه ولكن الأطباء أكدوا وفاته.

ولقى اللاعب السابق عماد بيومى، لاعب جمهورية شبين وغزل شبين السابق، مصرعه أثناء مباراة ودية بين قدامى اللاعبين في مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، في الذكرى الثانية للاعب الراحل أيمن حنضل، وسط حالة من الدهشة والصدمة بين جموع اللاعبين والمشاهدين في الاستاد.