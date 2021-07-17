أشرف زكي مهاجما حلا شيحة: اللي شايف الفن حرام ملهوش مكان في النقابة

علق الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أزمة الفنانة حلا شيحة وزوجها معز مسعود، مع الفنان تامر حسني، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بما حدث وانزعج بسببه «أنا فوجئت وانزعجت جدا من اللي حصل ومش مصدقه، لكن ده درس لينا كبير عشان الناس اللي بتعلن أن الفن حرام وبعدين تختفي شوية وبعدين ترجع، ولا عودة للناس دي تاني ولا مكان للناس دي في النقابة، وده قرار نهائي والسيدة صاحبة الحادثة دي لا مكان لها في النقابة مرة أخرى، واحنا غلطنا لما قبلنا عودتها وهي كلمتني بدل المرة عشرة وأنا بعتذر أني قبلت عودتها أنا ومجلس النقابة».

وأضاف أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية: «لا مكان لها في النقابة ولا مكان لمن يفعل مثل هذه الأفعال مرة أخرى في النقابة، واللي شايف أن الفن حرام يتفضل يكمل لوحده».

وتابع: «هي مش موجودة في النقابة وهي لما كانت مشيت كانت مشطوبة من النقابة وأحنا كنا في إجراءات عودتها بتصريح ولا مكان لها في النقابة خلاص».

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أنه لم يخبر حلا شيحة بهذا القرار «لا مش هبلغها.. هي مش في الدائرة عندنا»، متسائلًا: «أبلغها ليه».

واستطرد: «اللي شايفين أن الفن حرام ويرجعونا مليون سنة ورا، يسيبونا لكم دينكم وليا دين».

وحكى النقيب عن موقف وقع بينه وبين إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي وحضره الفنان حسن يوسف: «أنا مرة سألت الشيخ الشعراوي رحمه الله، قولت له يا عم الشيخ هو الفن حرام؟.. فرد عليا وقالي بسم الله الرحمن الرحيم أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ».

وقال أشرف زكي: «احنا بنأدي رسالة وهذه الأعمال تغير مفاهيم الشباب وأنت عارف الشباب دماغهم كانت رايحة فين».

وأشاد باعتراف القيادة السياسية بدور الفن ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من رموز الفن لحضور احتفالية «حياة كريمة»، مضيفًا «تيجي واحدة مذبذبة في الفكر تهز هذا الكيان العظيم ومصر عظيمة بمثقفينها وفنها ومصر أكبر من الناس اللي لازم يروحوا يتعالجوا».