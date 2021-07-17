بفائدة متناقصة.. تفاصيل وشروط الحصول على قرض الموظفين من بنك القاهرة

قد يفكر بعض الموظفين في الحصول على قرض لتسيير أمورهم، وهو ما وفره بنك القاهرة من خلال «القرض الشخصي للموظفين»، ووفقا للموقع الرسمي للبنك، فالقرض يقدم للموظفين وأصحاب المهن الحرة بقيمة تصل إلى 1.5 مليون جنيه، وفترة سداد حتى 7 سنوات.

قيمة قرض الموظفين من بنك القاهرة

وتبدأ قيمة القرض بداية من 3000 جنيه وتصل إلى مليون جنيه، على أن تكون فترة سداده من 6 أشهر حتى 144 شهرًا (تصل إلى 12 سنة).

فائدة قرض الموظفين من بنك القاهرة

15.5% متناقصة سنويًا لتحويل راتب، وعند الاستكمال تكون 15% متناقصة سنويًا و16.5% متناقصة سنويًا حال تحويل قسط وليس المرتب، وذلك لموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، للعاملين بالشركات المكودة بالبنك شريحة (أ) 19%، (ب) 20% متناقصة سنويًا .

شروط الحصول على قرض الموظفين

- أن يتراوح سن الشخص بين 21 إلى 60 عامًا كحد أقصى.

- أن يكون الدخل الشهري للموظفين في قطاع الأعمال العام لا يقل عن 300 جنيه، و1000 جنيه لموظفي الحكومة، و2000 جنيه لموظفي القطاع الخاص.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن 3 أشهر.

- ألا يتجاوز 60 سنة في نهاية مدة القرض.

الموظفون من المستشارين والقضاة

-إذا كان الموظف من شريحة المستشارين والقضاة يكون الحد الأقصى لعمر المقترض 65 عاما بنهاية مدة القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الموظفين

- أن يتقدم الموظف ببيان مفردات المرتب معتمد من جهة العمل.

- أن يقدم الموظف طالب الخدمة خطاب جهة العمل موضحا به تاريخ التعيين والوظيفة وطبيعة التعاقد.

- أن يقدم الموظف بيانا بالحالة الوظيفية المعتمد من جھة العمل على أن يكون متضمنًا على الأقل البيانات الآتية (الاسم – تاريخ التعيين – الموقف من الجزاءات – المسمى الوظيفي).

- أن يقدم الموظف إقرار تعهد جهة العمل بتحويل مرتب المقترض أو القسط.

- يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية (مدون بھا اسم جھة العمل وحال عدم وجود اسم جھة العمل على بطاقة تحقيق الشخصية يتم استيفاء بيان بالرقم التأميني معتمد من جھة العمل / أو طبعة تأمينات ممھورة بخاتم المكتب التأميني التابع له العميل مذكور بھا اسم جھة العمل).

- إيصال مرافق (كهرباء، مياه، غاز، تليفون) للحصول على قرض الموظفين من بنك القاهرة.