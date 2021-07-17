شقيق إلهام شاهين يجري عمليه تركيب مسمار نخاعي في قدمه

أعلن الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابه على «انستجرام» خضوعه لعملية جراحية لتركيب مسمار نخاعي في قدمه.

وكتب أمير شاهين قائلا «أصدقائي وأصحابي وحبايبي، أنا عمري ما كتبت حاجة على فيس بوك، ويمكن تواجدي قليل على السوشيال ميديا، بس أنا اتعرضت لإصابة شديدة في رجلي والحمدلله عملت عملية مسمار نخاعى، الإصابة شديدة المرة دى بس الحمد لله على كل شئ قدر الله وماشاء فعل».

وأضاف «رحلة العلاج هتكون طويلة شوية، لكن أنا على استعداد أنى أخوض الرحلة بدعم وحب مراتى حبيبتى وأخواتي وأهلى وأصدقائي وكل الناس اللى بتحبنى بجد، حقيقي حبكم ليا ده هو اللى هيقوينى أنى أكمل وأكون أقوى ومهون عليه وأقدر أعدى الفترة الصعبة دى، وأنا عارف أنى من خلال التجربة دى أكيد هتعلم حاجات كتير، ومتفائل جدا باللى جاى وبفضل الله وحبكم ودعمكم أنا هعدى الفترة الحلوة دى عشان لازم أقول عليها حلوة عشان تعدى».