بالأبيض.. روبي وعمر كمال يحيان حفلات غنائية بالساحل الشمالي (فيديو)

أحيت المطربة روبي حفلها الغنائي بأحد النوادي الخاصة بالساحل الشمالي بعدما أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بسبب شروط حضور الحفل والتي كان من ضمنها ارتداء ملابس بيضاء.

وظهرت روبي خلال الحفل مرتدية فستانا أبيض قصيرا، وغنت خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياتها منها «ليه بيداري كده وقلبي بلاستيك وحتة تانية وانت عارف ليه واه يا رموش».

وكانت شروط الحفل قد أثارت غضب جمهور روبي، خاصة بسبب ما أعلن عن عدم دخول المحجبات، والسماح بدخول من يرتدوا التربون فقط، لترد روبي علي هذه النقطة عبر حسابها بـ«إنستجرام» قائلة: «مساء الخير في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع ولا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرا».

عمر كمال بالأبيض في الساحل

كما أحيا المطرب عمر كمال حفل غنائي بالساحل الشمالي أيضًا وظهر خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وهو يرتدي تيشرت أبيض.

وكان عمر كمال قد أثار الجدل بعدما نشر صورة له بملابس الإحرام البيضاء في الحرم المكي ثم نشر بعدها بساعات صورته وهو يرتدي تيشرت أبيض معلنًا توجهه للساحل الشمالي لإحياء حفل غنائي.