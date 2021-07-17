«اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي».. منشورات لاعب شبين عماد بيومي قبل رحيله

عاش طوال حياته يحب كرة القدم ومات وهو يمارسها.. هذا هو ملخص واقعة وفاة عماد بيومي لاعب الكرة السابق بنادي جمهورية شبين والذي وافته المنية أثناء مشاركته في مباراة ودية بين قدامى اللاعبين في ذكرى وفاة اللاعب الراحل أيمن حنضل، حيث شيع الآلاف جثمان اللاعب الراحل وسط حالة من الحزن الشديد من جميع المشاركين، بحضور عدد كبير من لاعبي كرة القدم السابقين والحاليين من محافظة المنوفية.

هنأ صديقه بصداقتهما التي مر عليها 40 عاما

وقبل ساعات من وفاته، هنأ عماد بيومي أحد زملائه من لاعبي نادي جمهورية شبين بمناسبة ذكرى الصداقة بينهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب عماد: «حبيبي زميل الملاعب في الجيل الذهبي جمهورية شبين وصديق العمر... مر علينا حوالي أربعين عاما لم أر منه إلا كل الخير والحب والإخلاص فعلا من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في حياتي ربنا يحفظك ويديم المحبة والصداقة بيننا طول العمر يا مدحت».

كما نشرت نورا سالم، إحدى أصدقاء اللاعب الراحل، صورة من آخر رسالة أرسلها لمجموعة تربطهم والتي دعى فيها ربه قائلًا: «اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم صلي على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملء الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وفي كل حسن».

وكان عماد بيومي قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، شهر أبريل الماضي وكتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء لا يغادر سقما.. دعواتكم لي يا أحباب... تأكد كورونا 19... الحمد والشكر لله على كل حال».

ولقى اللاعب السابق عماد بيومى، لاعب جمهورية شبين وغزل شبين السابق، مصرعه أثناء مباراة ودية بين قدامى اللاعبين في مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، في الذكرى الثانية للاعب الراحل أيمن حنضل، وسط حالة من الدهشة والصدمة بين جموع اللاعبين والمشاهدين في الاستاد.