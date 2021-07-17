تجدد الاشتباكات بين عائلتين بسبب خلافات المصاهرة بالفيوم

تجددت المشاجرات مرة أخرى بين عائلتي «عرفة» و«حنفي» أشهر وأكبر عائلات منطقة «الحواتم» بمحافظة الفيوم، والتي نشبت بينهما منذ أيام بسبب خلافات المصاهرة، وذلك رغم إصابة خمسة أشخاص بطلفات نارية، وحبس 18 شخصاً من العئلتين على ذمة التحقيق بتهم إطلاق النيران وإصابة مواطنين وترويع الآمنين، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

تجدد الاشتباكات بين عائلتي «عرفة» و«حنفي» بـ«الحواتم»

وتلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغ من العميد مصطفى المصري مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بتجدد الاشتباكات بين عائلتي «عرفة» و«حنفي» بميدان الحواتم، مرة أخرى ووقوع إصابات جديدة بين الطرفين.

السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بالحواتم

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم برئاسة الرائد محمد سيد دعبس رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، ونقل المصابين للمستشفى، كما أُلقي القبض على طرفي المشاجرة، وجرى وضع خدمة من الشرطة بالمنطقة، لإحكام السيطرة الأمنية ومنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى.

تجديد حبس طرفي مشاجرة عائلتين بالحواتم

وجددت نيابة بندر الفيوم، برئاسة المستشار مصطفى أبو الخير، وكيل نيابة بندر الفيوم، حبس 18 شخصاً من العائلتين 4 أيام أخرى على ذمة التحقيقات، بعدما تم القبض عليهم خلال المشاجرة الأولى لقيامهم بإطلاق النيران بصورة عشوائية وإصابة 5 أشخاص، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية بدون ترخيص.

وتحسنت حالة المصابين الخمسة بطلقات نارية، وصُرح بخروجهم من المستشفى.