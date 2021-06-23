خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء.. موقع المنصة الموحدة

يبحث عدد كبير من المواطنين، قبل بداية كل شهر عن خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء، من خلال الآليات التي وفرتها وزارة الكهرباء، ومنها التسجيل عبر موقع منصة الكهرباء الموحدة، في محاولة من المواطنين للاطمئنان على إصدار فاتورة تعبر عن استهلاكه الفعلي دون أخطاء.

إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بشكل تجريبي في شهر يوليو من العام الماضي، ضمن خطة الوزارة، للتعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتقديم خدمة بشكل يرضي المواطن.

تسجيل قراءة العدادات عبر موقع المنصه الموحدة

وأتاحت المنصة الإلكترونية منذ تفعيلها، عددا من الخدمات للتسهيل على المواطن، منها التقديم للعدادات الكودية بدلا من نظام الممارسة للمباني العشوائية، وتسجيل قراءة العدادات ومعرفة قيمه استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية.

رابط تسجل قراءة العدادات بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الخطوات التي يستطيع من خلالها المواطن تسجيل قراءة العدادات وكيفية الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة الموحدة، لخدمات الكهرباء وهي كالتالي:

- للراغبين من المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة، لتسجيل قراءة العداد من خلال الرابط التالي http:www.moee.gov.eg.

- يختار المواطن شركة الكهرباء التابع لها، ويوجد عدد من الشركات، وهي «شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناة لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدالتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء».

- يدخل المواطن عبر الموقع الرسمي، لمنصة الكهرباء الموحدة، أن يحدد شركة الكهرباء التابع لها.

- يختار العميل خدمة العملاء.

- ثم الضغط على تسجيل القراءة حيث يقوم بكتابة الأرقام الموجودة بالعداد بالكامل.

الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية

واتاحت وزارة الكهرباء عدد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر المنصه الموحدة لخدمات الكهرباء كالتالي

- توصيل العدادات الكودية والقانونية.

- خدمة العملاء والدعم الفني.

- شهادة بيانات تعاقد مصالحة.

- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية.

- تركيب عداد بدل تالف.

- تركيب عداد بدل فاقد.

- تغيير اسم صاحب العداد.

- استبدال عداد بقدرة أكبر.

- جدولة مديونية على أقساط شهرية.

- توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.