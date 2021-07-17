لتجديد ودعم المناعة.. الجرعة المعززة للقاح كورونا: سلاح جديد ضد الفيروس

حملة تطعيم واسعة تجريها مختلف دول العالم، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر عدة لقاحات لكورونا، لتظهر تحورات جديدة للفيروس، ولدت الحاجة الملحة للقاح المعزز.

اللقاح المعزز يتصدى لكورونا

لقاحات كورونا منها ما يتناول مرة واحدة بجرعة واحدة ولقاحات أخرى من جرعتين، لمواجهة الطفرات والسلالات الجديدة، لتخرج نصائح طبية بتعزيز اللقاح بجرعات جديدة تضمن فاعلية أكبر، حيث ثبت أنها تحمل مناعة أعلى ضد الفيروس التاجي، وفقا لموقع «تايمز أوف إنديا»

وقال الموقع الهندي إن الجرعة المعززة لمتلقي لقاح كورونا مبكرا تساهم في تقوية المناعة وزيادة الحماية في التصدي لأي هجمات من مسببات الأمراض، مشيرا إلى أنه بمجرد حقنها يتم تحفيز الخلايا التي تبقى في ذاكرتها العدوى والتصدي للفيروس الأصلي والطفرات الإضافية مثل Beta أو Delta أو Gamma أو Delta Plus، ما يدعم الأجسام المضادة بجسم الإنسان.

وعلقت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، على تلك الجرعة المعززة لتنشيط الجهاز المناعي، بقولها إنه لا يوجد دليل علمي وافي حتى الآن يثبت فعالية الجرعة المعززة، معتبرة أنه ما زالت تلك الخطوة مبكرة نظرا لأن بعض الفئات الأكثر ضعفا لم يتلقوا بعد أول جرعة تطعيم.

وتابعت أنه من المرجح أن يتم تفعيل تلك الجرعات المعززة في بريطانيا خلال أشهر، لتقليل أعداد الإصابات وتجنب موجات جديدة لكورونا بها، فيما منحت الأردن بالفعل جرعات معززة لمواطنيها، وتتجه الإمارات والبحرين لتنفيذ الخطوة ذاتها.

أستاذ مناعة: الجرعة المعززة تمنح حماية جديدة ضد كورونا

ومن ناحيته، أوضح الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، أن الجرعة المعززة تهدف إلى تنشيط الجهاز المناعي وتذكير الخلايا بالفيروس ومضاعفة إنتاج الأجسام المضادة بالجسم، للتصدي للمرض وزيادة التحصين المجتمعي ضد الجائحة وتقليل الإصابات.

وأضاف «مصباح»، لـ«الوطن»، أن الجرعة المعززة يمكن أن تمنح حماية جديدة لتحورات وطفرات الفيروس، حيث ما زال من غير المعروف تحديدا مدة احتفاظ الجسم بالأجسام المضادة ضد كورونا، مؤكدا على أنها لن ينتج عنها أضرارا جانبية بين الأفراد.

وتابع أن عدة دول تتجه لتقديم الجرعات المعززة بالفعل لمواطنيها، من لقاحات سينوفارم وسينوفاك، وذلك للفئات الأكثر عرضة للمرض والذين حصلوا مبكرا على التطعيمات أيضا.

كما أشار إلى وجود دراسات علمية ذكرت أن الجرعة المعززة يمكن أن تكون أكثر فعالية لبعض الفئات، وتحديدا من لديهم مستويات منخفضة من الأجسام المضادة.