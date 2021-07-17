تباين آراء طلاب 6 محافظات عن امتحان الكيمياء: «صعب ومحتاج وقت»

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة 2021 حول امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية «العلوم والرياضيات»، اليوم، فبينما أكد عدد كبير منهم صعوبة الأسئلة وأنها كانت تحتاج وقتًا إضافيًا، قال آخرون إن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود أسئلة صعبة للتمييز بين الطالب المجتهد عن أقرانه.

في محافظة الدقهلية، أكد الطلاب أن أكثر من ثلثي أسئلة الامتحان جاءت غامضة وصعبة، ولا يعرفون الإجابات الصحيحة لها، مشيرين إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتفوق خاصة أسئلة الكيمياء العضوية.

وقالت الطالبة مريم محمود، في مدرسة الثانوية بنات بالمنصورة، إن الامتحان جاء في 50 سؤالًا، منها 20 سؤالًا فقط مباشر ويستطيع الطالب المذاكر الإجابة عليها، أمام باقي الأسئلة وعدها 30 سؤالًا فهي غير مباشرة تمامًا، ولم نتدرب علي الإجابة عليها، علاوة على أن أسئلة فرع الكيمياء العضوية جاءت غير مباشرة بالمرة.

وأكدت الطالبة ياسمين محمد، أن الامتحان طويل، وأن الساعات الثلاث لم تكف للإجابة على جميع الأسئلة، «عندما حاولت الاستعانة بالكتابة المدرسي لم أجد فيه الإجابة علي أي سؤال من أسئلة الامتحان، كما أن أكثر من 70% من الأسئلة جاءت بعيدة عن الأسئلة المعتادة، وتحتاج إلي تكفير طويل».

وأوضح أحمد خالد، طالب بشعبة العلوم، أن «الامتحان في مجملة يمكن الإجابة عليه، للطالب المذاكر، أما الصعب فكان في أسئلة الكيمياء العضوية فقط».

طلاب القليوبية: أسئلة «العضوية» صعبة

وفي القليوبية، أكد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، صعوبة امتحان مادة الكيمياء التي أدوها اليوم، مشيرين إلى أن الامتحان به 10 أسئلة للطالب المتفوق، بينما جاءت أسئلة فرع العضوية صعبة جدًا، وقالوا إن الامتحان في مجمله طويل ويحتاج لتركيز.

وأمام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، انقسم طلاب الثانوية العامة حول مستوى صعوبة الامتحان، حيث خرج بعض الطلاب من اللجنة مصدومين، مؤكدين أن أكثر من 40 سؤالًا من إجمالي 50 سؤالًا لم يكونوا قادرين على حلها.

وقال طلاب آخرون، إن الامتحان كان متوسط الصعوبة، وبه أسئلة للمتميزين ولا تزيد عن 10 أسئلة، ولكن الكل أجمع على أن أسئلة فرع العضوية كانت صعبة ومحيرة، وتسببت في صدمة وانهيار لبعض الطلاب والطالبات داخل اللجان.

صعوبة «الكيمياء» تصدم الطلاب بالغربية

شهدت لجان مدارس الثانوية العامة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، صدمة طلاب وطالبات الثانوية وأولياء أمورهم بسبب صعوبة أسئلة امتحانات مادة الكيمياء، وطول مده الإجابة عليها، وهو ما ترك أثرًا سيئًا وصدمة كبيرة دفعتهم للبكاء والانهيار، باعتبار أن الأسئلة غير مباشرة وتتطلب وقتًا كبيرًا للإجابة عليها.

وقال محمد حسن، طالب بمدرسة طلعت حرب الثانوية، إن الأسئلة كانت غير مباشرة واعتمدت على الذكاء، مضيفًا «المادة أسئلتها كانت فوق مستوى الطالب المتوسط، ولكننا عملنا اللي علينا، والباقي على الله، وربنا يكرمنا في باقي المواد بإذن الله».

ردود فعل متباينة في جنوب سيناء

وفي محافظة جنوب سيناء، أكد بعض الطلاب أن معظم الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، بينما شكى البعض من صعوبة بعض الأسئلة، مؤكدين أن الامتحان كان يحتاج وقتًا أكثر.

وقالت الطالبة رنا السيد، من لجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة الطور، إن أسئلة امتحان مادة الكيمياء جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع بعض أجزاء بسيطة تحتاج إلى تفكير.

وأكدت الطالبة ميار محمود، أن معظم أسئلة الامتحان جاءت من داخل الكتاب المدرسي، ولكن يوجد بعض الأسئلة فوق مستوى الطالب الممتاز.

وقال الطالب محمد أحمد من لجنة مدرسة الشهيد محمود ناجي العواد العسكرية بمدينة الطور، إن أسئلة الامتحانات في مجملها صعبة، وهناك أسئلة غير مباشرة ما يصعب على أي طالب أن يحصل على الدرجة النهائية.

طلاب الإسماعيلية: وقت الامتحان غير كاف

شكى طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، اليوم السبت، خاصة فيما يتعلق بقصر الوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة الموجودة به.

وقال محمد هاني، طالب في مدرسة السادات الثانوية العسكرية، إن تحديد 3 ساعات فقط للإجابة علي هذا الكم من الأسئلة أمر صعب على غالبية الطلاب، مشيراً إلى أن الامتحان في مستوى الطالب المجتهد المُلم بالمنهج كاملاً.

وقال عبد العزيز محمدن طالب، إن الامتحان امتداد للامتحانات الصعبة هذا العام، إلا أنه يرى أن صعوبة الامتحانات ستفرق بين المجتهد والمستعد للامتحان من الطلاب الآخرين.

وتابع «هناك أزمة حقيقة بتقابلنا في كل الامتحانات، وهي قصر الوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة، خاصة في الامتحانات التي تحتاج إلي تفكير كالرياضيات والكيمياء».

طلاب البحر الأحمر: «سهل ومحتاج وقت أطول»

وفي محافظة البحر الأحمر، قال طلاب الثانوية العامة للقسم العلمي، إن مستوى امتحان الكيمياء جاء سهلًا، لكنه كان محتاج وقتًا أطول، ولكنه كان أفضل من مواد صعبة.

وعبرت الطالبة أروى سيد عن رضاها على امتحان مادة الكيمياء، مؤكدة أنه سهل بالنسبة للطالب المتفوق، وبه نقاط تحتاج للتركيز.