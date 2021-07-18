أخبار الطقس اليوم الأحد.. رطوبة مرتفعة وأمطار على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس اليوم الأحد، وفقًا لخبرائها، حيث من المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات.

ونوه خبراء الهيئة، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

أخبار الطقس اليوم ليلا

وأوضح خبراء الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأعلنت الأرصاد عن وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب - شلاتين - أبوسمبل) على فترات متقطعة بنسبة 30 تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مصر

القاهرة 39 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 38 25

شبين الكوم 38 26

دمنهور 35 25

بلطيم 33 24

مطروح 31 23

السلوم 31 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 26

المنصورة 38 26

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 25

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 40 26

نخل 39 20

نويبع 42 29

طابا 38 24

كاترين 35 21

الطور 39 25

شرم الشيخ 41 28

الغردقة 42 28

مرسى علم 39 27

الفيوم 40 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 28.