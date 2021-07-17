بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج

أصيب، اليوم، 3 أشخاص في تصادم بين سيارتين ملاكي بقرية الروافع بمركز سوهاج، ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج الجامعي، ورُفعت آثار الحادث من الطريق، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغًا بحدوث تصادم بين سيارتين ملاكي جنوب روافع القصير، بدائرة مركز سوهاج، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لمكان الحادث، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من الفحص إصابة كل من هاجر حمادي محمد، عامين، باشتباه ما بعد الارتجاج، وصبري السيد أحمد، 48 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم، والسيد صبري السيد، 16 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.