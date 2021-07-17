خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين بـ«توزيع الإسكندرية»

مع بداية كل شهر جديد، يبحث عدد كبير من المواطنين، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل، ويبحث 2.7 مليون مشترك في نطاق شركة الإسكندريه لتوزيع الكهرباء من منطقة أبو قير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2 من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية القديمة، عن طريقة الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء الجديدة، عبر آليات التواصل التي وفرتها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للمشتركين.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

وتستعرض«الوطن» خلال السطور التالية الآليات والخطوات التي أتاحتها وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة عبر موقع الوزارة لطرق الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إلكترونيًا، ضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين في المصالح الحكومية، والحد من الزحام والطوابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع من خلال الرابط التالي من هنا.

- الضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركه الإسكندرية

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة من هنا.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

- تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام.

طرق التواصل مع شركات توزيع الكهرباء بـ«الواتس أب»

وخصصت الشركه القابضه لكهرباء مصر رقم «واتس اب» لكل شركة توزيع لتلقي الشكاوي الفنية والتجارية للمشتركين كالآتي:

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682

شركة القناة لتوزيع الكهرباء: 01270003430

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01283388888

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01278117626

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: 01002822513

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01207774849

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء: 01000549020

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: 01289533661.