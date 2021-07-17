وزير التعليم: تحويل 150 محضر غش في امتحانات الثانوية العامة للنيابة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة في أسبوعها الثاني، ولا توجد أي معوقات تؤثر على انتظامها. وأضاف «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى تحويل 150 محضر غش في امتحانات الثانوية العامة 2021، إلى النيابة العامة، علاوة على حرمان 13 طالبا من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين، بسبب قيامهم بتداول أجزاء من أسئلة الامتحانات عبر فيس بوك.

وأضاف وزير التعليم، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، للشعبتين العلمية والأدبية، ليست معقدة أو تعجيزية، وجميعها على مستوى واحد، منوها إلى أن جميع لجان الامتحانات جرى تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأوضح شوقي، أن الجميع داخل منظومة التربية والتعليم يعمل على نجاح امتحانات الثانوية العامة، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية وعددهم 256 ألفا و366 طالبا، صباح غد الأحد، امتحانات الثانوية العامة 2021، في مادة الفلسفة والمنطق، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد صرح بأن الوزارة تتتبع جميع صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيجري التصدي بكل حسم لكل من يخل بسير امتحانات الثانوية العامة 2021، وأنه لن يسمح بوجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا أن الأسئلة في مختلف الامتحانات التي جرى عقدها بسيطة ومباشرة وغير معقدة وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.