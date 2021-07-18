«هاتف جديد» وراء مقتل طفل على يد صديقيه بالشرقية

«هاتف جديد» كان السبب الرئيسي وبطل المشهد الدموي الذى استيقظ عليه أهالي منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عندما أقدم صديقان على قتل صديقهما لسرقة هاتفه المحمول بعد أن علموا ثمنه من الضحية حال إحدى تجمعاتهم بالشارع للعب كرة القدم، فقاموا بقتله عن طريق ضربه بحجر على رأسه وإلقاء جثمانه بإحدى الأراضي الزراعية البعيدة عن منزل الضحية والاستيلاء على هاتفه المحمول وبيعه.

الضحية كان يعمل لشراء الهاتف

قبل الواقعة بأيام ابتاع «محمد»، صاحب الـ 17 عاما، هاتفا جديدا نظرا لعطل السابق فقرر أن يعمل لكى يستطيع تجميع ثمن الهاتف المحمول وبعد فترة من العمل المتواصل جاء اليوم الموعود لشرائه فذهب وأحد أقاربه لأقرب محل لبيع الهواتف واشتراه في فرحة بالغة.

القتيل يعرض مميزات هاتفه أمام المتهمين

يجلس المجنى عليه وهو يتكئ على إحدى السيارات بالشارع يتفقد «الموبايل» بدقة ويقوم بتحميل الألعاب والتطبيقات المسلية وتسجيل أرقام المعارف والأصدقاء وسط سؤالهم عن نوع وسعر الهاتف، وفى مشهد آخر يقترب صديقاه نحوه للجلوس بجواره وتبادل الحديث كعادتهم، وفور رؤية الضحية قدومهما هرول إليهما ليريهما الهاتف الجديد ومميزاته وما به من إمكانيات متقدمة، وما إن علما بسعره الباهظ قاما بالتخطيط فيما بينهما للتخلص منه والاستيلاء على الهاتف وبيعه لمرورهما بأزمة مالية.

المتهمان يضربان المجنى عليه على رأسه دون رحمة

وفى اليوم التالي وحال سير المتهمين وجدا «محمد» يمشى بالطريق العام بمنطقة العاشر من رمضان، فقررا التخلص منه في تلك اللحظة، فقام الأول بندائه ودعوته للركوب معهما بحجة إيصاله في طريقهما، وحال دلوفه، قام الثاني بالتقاط حجر وتوجيه عدة ضربات له على رأسه حتى سقط غارقا في دمائه وقاما بدفن جثته بإحدى الأراضي الزراعية لإخفاء أثار جريمتهما الآثمة وأخذا «الهاتف الجديد» وقاما ببيعه لأحد المواطنين بمركز بلبيس.

مزارع اكتشف الجثة وأبلغ المباحث

وكانت بداية اكتشاف الواقعة عندما عثر أحد المزارعين على الجثة بأرضه الزراعية فقام بإبلاغ قسم شرطة الدائرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية محل الواقعة للوقوف على ملابسات الجريمة.

وتوصلت التحريات لقيام المتهمين كونهما صديقان للمتهم، باستدراجه وقتله لسرقة هاتفه المحمول وتبين أن الأول 21 عاما والآخر 19 عاما، وتم ضبط المتهمين وصاحب محل الهواتف الذى اشتراه، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.