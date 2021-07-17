رفع الطوارئ ونشر فرق التدخل السريع استعدادا لعيد الأضحى بدمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، اليوم السبت، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد وكيل وزارة الصحة على الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة، وكذلك استمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة بالمديرية للمرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة أثناء هذه الفترة، مشيراً إلى منع الإجازات للأطباء خلال هذه الفترة.

كما وجه مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، من مخازن التموين الدوائي الرئيسية، وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية، وخاصةً أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الحرجة، موجهاً بزيادة القوى البشرية بالأقسام الطبية، مع توفير كميات مضاعفة من فصائل الدم المختلفة لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وشنت إدارة التفتيش الصيدلي، بقيادة الدكتورة جيهان الديب، مدير إدارة الصيدلة، والدكتورة فاطمة رشاد، مدير التفتيش الصيدلي، حملة مكبرة على 217 صيدلية عامة ومراكز طبية وعيادات خاصة، أسفرت عن مصادرة عبوات مضادات حيوية منتهية الصلاحية، وأدوية منشطة مهربة ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، بقيمة مالية تقديرية تتخطى 66 ألف جنيه، وبلغ عدد المحاضر التي جرى تحريرها خلال الحملة 25 محضراً، ويجري استكمال الإجراءات القانونية حيالها.