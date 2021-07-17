تعرف على طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021.. وموعد انخفاض الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يكون شديد الحرارة نهارًا وحاراً ليلًا. وتصل درجة الحرارة إلى 39 في القاهرة الكبرى والجيزة، أما في صعيد مصر فسوف تكون 45 درجه مئوية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في فترات الصباح، وتستمر الحرارة في الارتفاع حتى ثالث أيام عيد الأضحى.

لا توجد توقعات بانخفاض الحرارة قبل ثالث أيام عيد الأضحى

وقال الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية بمعمل المناخ بوزارة الزراعة: «إن مصر ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً فى درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، الأمر الذي يؤدي إلى الإحساس بدرجة حرارة أعلى من المعلنة، متوقعاً ان ترتفع درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى 2021، إلى 45 درجة مئوية في جنوب الصعيد، لافتاً إلى عدم وجود توقعات بانخفاض الحرارة، وذلك من خلال نماذج التنبؤ بالطقس، التي تؤكد أنه حتى الأربعاء المقبل (ثاني أيام العيد) لا يوجد انخفاض ملحوظ في الحرارة وسوف تبقى في نفس المعدلات الحالية.

نصائح للمزارعين أثناء فترة ارتفاع درجات الحرارة

وأكد «أبو المعاطي» في تصريحات لـ«الوطن» ضرورة أن تكون عمليات الري في الصباح الباكر أو ليلاً، والتوقف عن العمليات الزراعية أثناء فترة الظهيرة وأوقات ارتفاع درجة الحرارة، مع عدم رش المبيدات الفطرية أو الحشرية أثناء الظهيرة، ويفضل الرش أثناء انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر أو وقت الغروب.

ولفت رئيس قسم الأرصاد الجوية بمعمل المناخ بوزارة الزراعة، إلى أهمية الرش ببعض المركبات التي تقلل الإجهاد الحراري لبعض المحاصيل الصيفية وفي مقدمتها الطماطم وتغطيتها بقش الأرز إن أمكن لعدم تعرضها للسعات الشمس، مع عدم إضافة أسمده كيماوية أثناء ارتفاع درجات الحرارة، ومتابعة الحالة الجوية باستمرار للبدء أو التوقف عن الأنشطة الزراعية في المزرعة.