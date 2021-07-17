أستاذ موارد مائية: السودان معرض لنقص في المياه خلال الأسبوع المقبل

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الأمطار حاليا شديدة وغزيرة في إثيوبيا، وهو المتوقع في هذا الوقت من كل عام خاصة في شهري يوليو وأغسطس، لافتا إلى أن إيراد النيل الأزرق في الأسابيع الماضية كان طبيعيا، ولكن انخفض حاليا إلى 25%.

وأضاف «شراقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كمية الأمطار التي تهطل على إثيوبيا حاليا 200 مليون متر مكعب من المياه في اليوم، كانت تصل كلها إلى سد الروصيرص، ولكن الآن يمر منها 50 مليون متر مكعب، بينما تحجز بحيرة السد الإثيوبي 150 مليون متر مكعب.

وأوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن السودان قد يواجه نقصا في المياه خلال الأسبوع المقبل، ولكنه لن يكون مثل نقص العام الماضي، لأن التخزين لم يصحابه أي تمرير في المياه.

وعن تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن السد الإثيوبي، قال إنه يتمنى أن تكون هناك مفاوضات جادة يحضرها الاتحاد الأوروبي أو البنك الدولي أو أي جهة دولية ليكون لها دور فعال في المفاوضات، متوقعا أن من شأن التدخل الدولي في مفاوضات سد إثيوبيا زيادة الضغط على أديس أبابا التي لن تجد مفرا من الرضوخ للضغوط الدولية عليها من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

وعن توقعاته بشأن الفيضانات والأمطار مع نهاية شهر أغسطس، قال إن الأمطار في هذا العام يتوقع أن تكون في حدود المتوسط.