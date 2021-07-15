غدا.. انتهاء معرض «صنع في مصر» المقام بمدينة جوبا في السودان

ينتهي غدا الجمعة معرض «صنع في مصر»، الذي تشارك فيه وزارتي الصناعة والتموين والتجارة الداخلية.

وفتح المعرض أبوابة أمام المواطنين يوم 12 يوليو الجاري؛ إذ استمر عمله لمدة 5 أيام متتالية، ليغلق أبوابة غدا.

ممثلي مصر بالمعرض

وشارك في افتتاح المعرض كل من الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء عدد كبير من شركات الصناعة المصرية في مختلف المجالات، تمثيلا عن جمهورية مصر العربية.

سبب مشاركة مصر في المعرض

ويأتي ذلك رغبة من مصر في التوسع بالفرص الاستثمارية في دولة جنوب السودان، وزيادة التبادل التجاري بين مصر السودان ودول القارة الأفريقية، طبقا لما أكده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

الشركات الصناعية المشاركة في منتجات المعرض

وشارك في المعرض ما يقرب من 40 شركة مصرية، من بينهم 10 شركات فقط في مجال التغذية، تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

شركات التغذية المشاركة في المعرض

شركة السكر والصناعات التكاملية.

شركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات.

شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية.

شركة قها للأغذية المحفوظة.

شركة النيل للزيوت والمنظفات.

شركة أدفينا للأغذية المحفوظة.

شركة إسكندرية للزيوت والصابون.

شركة مطاحن شمال القاهرة.

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاته.

شركة تسويق الأرز.

وتتعاون وزارة التموين مع دولة جنوب السودان الشقيقة في عدة مجالات، يأتي من أهمها توفير اللحوم في الأسواق المصرية؛ إذ يتواجد بمصر مخزون استراتيجي من اللحوم يكفي لمدة عامين كاملين.