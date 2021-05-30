طرد القنوات ومنع نوال الزغبي.. تفاصيل أزمة حفل Miss Elite World

رفضت شرطة السياحة المصرية، إقامة مسابقة ملكة جمال الكون «Miss Elite World»، التي كان من المقرر إقامتها فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بسبب عدم وجود تصريح أمني للمنظمين على إقامة الحفل، فى ظل قرارات رئيس الوزراء بمنع إقامة الاحتفالات بسبب جائحة كورونا.

وتم إلغاء فقرة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التى جاءت خصيصا من لبنان من أجل إحياء حفل المسابقة، حيث كان من المقرر أن تقدم المطربة اللبنانية اغنيتين خلال الفقرات.

وعلمت «الوطن» أن شرطة السياحة قامت بمنع تصوير الحدث أو التسجيل مع ملكات الجمال، حتى القناة الراعية للحدث وهي قناة «تن» تم طرد كاميرتها وتم التصوير بالهواتف المحمولة، إلى أن تم منع صعود ملكات الجمال على الاستديج المخصص لهن.

كما رفضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي النزول من غرفتها والجلوس مع المدعوين نظرا لرفضها ما حدث فى الحفل، كما أنها أوقفت تصوير اللقاءات التلفزيونية بعد ما علمت ما حدث فى الحفل من تخبط وعدم تنظيم.

المسابقة من إدارة ستيفانو دويهي، الذى كان قد كشف فى مؤتمر المسابقة أن اختيار المتسابقات جاء من خلال ترشيح كل دولة للفتاة الحاصلة على لقب ملكة الجمال في بلدها، فضلا عن الآخريات اللاتى تقدمن بطلب للمشاركة وتم عرضهن على لجنة التحكيم التي قامت بتصفيتهن إلى 34 متسابقة وصل منهن إلى القاهرة 24 متسابقة، فيما اعتذرت الأخريات بسبب ظروف قهرية فرضتها جائحة كورونا.

وأوضح «ستيفانو» أن لجنة التحكيم تضم عددا من خبراء التجميل والموضة، منهم المطرب «أبو» ومايا الرعيدي ملكة جمال لبنان، وفرانك نابلسى ورامى العنانى ومى الحداد، وفريدة تاماراز الذين حضر عدد منهم فحين تغيب الباقي.