استعدادات قصوى بمستشفيات سوهاج خلال عيد الأضحى

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، والتي تم رفعها مع بدأيه امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو الجاري.

وأكدت وكيل وزارة الصحة وقف جميع الإجازات والراحات للأطقم الطبية، خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض والكوادر الفنية بجميع المستشفيات، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ الأساسية بأقسام الاستقبال والطوارئ، وزيادة عدد أطباء الطوارئ بالمستشفيات.

وحثت وكيل وزارة الصحة المواطنين علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، وارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة والمزدحمة والمغلقة، وتجنب التجمعات العائلية، والمحافظة على التباعد الاجتماعي والاهتمام بالنظافة الشخصية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو العريشي، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، أن غرفه الأزمات والطوارئ منعقدة على مدار الساعة بديوان المديرية خلال فترة عيد الأضحى.

كما أشار الدكتور هاني فؤاد، مدير إسعاف سوهاج، إلى أن هيئه الإسعاف المصرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع نقاط ومراكز الإسعاف بالمحافظة، بإجمالي 114 سيارة إسعاف، كما خصصت 20 سيارة إسعاف لتأمين الميادين والساحات والشوارع الرئيسية بالمحافظة.