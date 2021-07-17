«الغضبان»: رحلة الطيران من القاهرة لـ«بورسعيد» استغرقت 35 دقيقة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه جرى تشغيل مطار بورسعيد الداخلي أمام السياحة الداخلية، تمهيدًا لاستقبال السياحة الخارجية، وذلك بعد تعاون وتنسيق كامل جرى بين المحافظة ووزير الطيران المدني ووزارة السياحة لاستقبال أولى رحلات الطيران الشارتر من القاهرة لبورسعيد، ومنها إلى مدينة شرم الشيخ، «كل شهر هيكون عندنا مش أقل من 12 رحلة».

وأضاف «الغضبان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن وقت السفر بالطيارة من القاهرة وحتى مطار بورسعيد استغرقت 35 دقيقة، ومن بورسعيد وحتى مدينة شرم الشيخ ومرسى علم استغرقت ساعة ونصف الساعة، «همنا تشغيل السياحة الداخلية، والمطار ده مش من المطارات الكبيرة، وهو مطار من الدرجة الثانية».

وأوضح أن تشغيل المطار أمام الرحلات السياحية الداخلية توقفت منذ فترة بسبب التكلفة العالية وعدم رغبة فئة كبيرة من المواطنين السفر من خلال الطيران الداخلي وحتى محافظة بورسعيد، «بنحاول نكثف النقل لأهالينا للرحلات السياحية أو الخارجية وهي مكلفة، وخد المبادرة وبدأنا تشغيله».

وأكد أن الدولة تسعى لتطوير المطار بعد تشغيله من وإلى المحافظات الساحلية، وفي حال حدث عائد جيد جراء تشغيله سيجرى استقرار عمله لاستقبال ومغادرة الطيران منه، متابعا: «فيه مشروعات تنموية عملاقة بتجرى على أرض بورسعيد منها في الشرق، وجرى إطلاق أكبر منطقة حرة صناعية وأكبر منطقة لوجيستيه بالمحافظة وسيجري ربطها بباقي المناطق على مستوى المحافظات».

وظل تشغيل مطار بورسعيد حلمًا يراود الكثيرين من أبناء المحافظة، لتسهيل السفر إلى المحافظات الأخرى، خاصةً المدن التي تتطلب ساعات كثيرة من أجل الوصول إليها، مثل أسوان وشرم الشيخ وسيوة.

ومع إعلان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدأ العد التنازلي لتشغيل مطار بورسعيد الذي جرى تشغيله اليوم، بالتعاون مع إحدى الشركات السياحية، وشركة طيران للخدمات البترولية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنشيط رحلات السياحة الداخلية من مطار بورسعيد.