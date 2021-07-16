جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة مع راكبة قادمة من هولندا

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد سعد، مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الجمارك تحبط تهريب عدد من الأقراص المخدرة بصحبة راكبة قادمة من هولندا

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الهولندية القادمة من أمستردام، استوقف محمد محمود إبراهيم، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبة أجنبية من أصل مصري، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

المضبوطات شملت 1409 أقراص ترامادول مخبأة بملابس المسافرة

وتم سؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري، مأمور الجمرك، فتلاحظ له وجود شرائط من الأدوية وسط الملابس.

الجمارك تحبط تهريب عدد من الأقراص المخدرة بصحبة راكبة قادمة من هولندا

وبالعرض على محمود سعيد جوهر، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، قرر تكليف الدكتورة ابتهال مصطفى بتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود كمية من الأشرطة بإجمالي 1409 أقراص من عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسها داخل الحقائب.

وقرر أحمد سعد عبد المطلب، مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 84 لسنة2021 ضد الراكبة، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكبة للنيابة المختصة.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

يأتِ ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.