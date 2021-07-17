جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

أحبط رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد علي مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

راكب مصري قادم من الصومال

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المقبلة من أديس أبابا اشتبه سالم عابد مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر في راكب مصري قادم من الصومال، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الفحص فتلاحظ وجود كمية من شرائط الأدوية وتم تأكيد الاشتباه.

ضبط 138 شريطا بكل شريط 10 أقراص بإجمالي 1380 من أقراص الترامادول المخدرة

وبالعرض على حمدي حافظ، نائب مدير الإدارة قرر تكليف أمير محمود حسانين مأمور الجمرك تحت إشراف سامح زاهر بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود علبة بها 138 شريطا بكل شريط 10 قرص بإجمالي 1380 من أقراص الترامادول المخدرة مخبأة داخل حقائبه.

وقرر أحمد علي مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 105 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.