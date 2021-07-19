قالت المحكمة العليا في السعودية إنّ وقفة عرفة ستكون يوم الإثنين الموافق 19 يوليو، والثلاثاء الموافق 20 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، وسط تساؤلات من جانب عديد من السعوديين عن موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة 1442.

موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة 1442

ونظرًا لاتساع مساحة المملكة العربية السعودية، فقد يتفاوت موعد صلاة العيد من مدينة لأخرى، ويأتي موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قالت في بيان سابق إنّه في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط، مشيرة إلى أنّ إجمالي أعداد حجاج هذا العام بلغ 60 ألف حاج، للمقيمين من كل الجنسيات والمواطنين داخلها.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442-2021

ويختلف موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية من محافظة إلى أخرى داخل المملكة، وإن كان الفرق يتراوح ما بين بضع دقائق إلى ما يقرب من ساعة في بعضها، على النحو التالي:

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الرياض: 5:36 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مكة المكرمة: 6:09 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في تبوك: 6:09 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الدمام: 5:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الطائف:6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في نجران: 5:59 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في العلا: 6:07 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جدة: 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ينبع: 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القويعية: 5:43 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الظهران: 5:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القريات: 6:00 صباحًا.