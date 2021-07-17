والد حلا شيحة يبكي على الهواء: مصدومين.. دي مش بنتي ولا كلامها

قال الفنان التشيكلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، إن تصريحات ابنته حول فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني غريبة والجميع يرفضه، «دي مش حلا ولا كلام حلا، وده مش طبيعة حلا، دي كانت بتعمل الفيلم بكل حب، أمها وأنا وأخواتها أصيبوا بالصدمة من تلك التصريحات»، كما أنه تواصل مع الفنان تامر حسني.

وأضاف «شيحة»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه هنأ الفنان تامر حسني على الفيلم وكل العاملين به، وذكر له أن الفيلم حقق نجاحًا، وأنه فنان جيد وله مشروع فني يُحييه عليه، «أنا قولت إن بنتي معمولها كمين، أنا مكلمتهاش من وقتها، أمها اللي كلمتها وعاتبتها جامد، والبنت كانت مترددة أثناء الرد».

ودخل الفنان التشيكلي في نوبة من البكاء على الهواء: «فيه ضغوط شديدة على البنت، لازم نفكر، دي بنتنا، إحنا كلنا وقفنا ضد البوست، أنا بتكلم بكل قوة كأب وفنان، أنا أكتر واحد ضد هؤلاء الجماعات، أنا حزين إن الناس عملت نفسها قضاة ويقولوا أحكام على بنتي بدون ما نفكر، لازم نتوقف كثيرًا ونفكر».

وهاجمت الفنانة حلا شيحة الفنان تامر حسني وصناع فيلم «مش أنا»، وكتبت في منشور عبر حسابها على «إنستجرام»، «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».